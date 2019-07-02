ЦВК на вимогу суду зареєструвала Клюєва кандидатом у депутати

Центральна виборча комісія зареєструвала колишнього главу Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Клюєва кандидатом у народні депутати на позачергових парламентських виборах 21 липня.

Відповідне рішення прийнято на засіданні ЦВК у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Так, ЦВК зареєструвала ексглаву АП Клюєва кандидатом у народні депутати України на позачергових виборах до Верховної Ради в одномандатному виборчому окрузі № 46 (Донецька область).

Як повідомляв Укрінформ, Центральна виборча комісія 23 червня згідно з постановою № 1196 відмовила ексглаві Адміністрації президента Януковича Андрію Клюєву, висунутого Ліберальною партією України, в реєстрації кандидатом у народні депутати в одномандатному виборчому окрузі № 46 (Донецька область).

За даними ЦВК, подані до комісії документи Клюєва не давали підстав для встановлення факту його проживання в Україні протягом останніх п’яти років.

Крім того, за інформацією, наданою Центрвиборчкому Генеральною прокуратурою, починаючи з 2014 року, проводяться досудові розслідування у декількох кримінальних провадженнях, у яких Клюєву повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень та оголошено про його розшук. З кінця 2015 року слідчим суддею надано дозвіл на затримання підозрюваного з метою його участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

1 липня Касаційний адміністративний суд при Верховному Суді зобов’язав ЦВК повторно розглянути документи щодо реєстрації кандидатом у народні депутати Андрія Клюєва.