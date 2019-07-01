ЦВК має повторно розглянути реєстрацію Клюєва — рішення Верховного суду

Касаційний адміністративний суд при Верховному Суді зобов’язав ЦВК повторно розглянути документи щодо реєстрації кандидатом у народні депутати Андрія Клюєва.

Про це повідомляє Верховний суд у Facebook, роз'яснюючи зміст свого рішення.

“Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду скасував рішення суду першої інстанції в частині зобов’язання ЦВК зареєструвати кандидатом у народні депутати Андрія Клюєва, натомість зобов’язав ЦВК повторно розглянути документи щодо його реєстрації”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що таке рішення було ухвалене в результаті перегляду в апеляційному порядку справи за позовом Ліберальної партії України до Центральної виборчої комісії.

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Ліберальна партія України просила визнати протиправним і скасувати рішення ЦВК від 23 червня 2019 року № 1196 «Про відмову в реєстрації кандидата в народні депутати України Клюєва А.П., висунутого Ліберальною партією України в одномандатному виборчому окрузі № 46 на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року» та зобов’язати зареєструвати його.

Суд першої інстанції позовні вимоги задовольнив повністю.

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Суд зазначив, що проживанням особи в Україні протягом останніх п’яти років уважається перебування громадянина на її території в межах державного кордону України більшість днів кожного із п’яти річних періодів, тож висновки ЦВК про невідповідність кандидата в народні депутати Клюєва А.П. вимогам ст. 9 Закону № 4061-VI «Про вибори народних депутатів України» зроблені без дослідження даних Державної прикордонної служби України з цього питання.

Крім цього, матеріали справи не містять доказів на підтвердження здійснених ЦВК заходів стосовно з’ясування обставин щодо проживання особи протягом останніх п’яти років на території України в інший спосіб, як то звернення до Державної прикордонної служби, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України.

Як зазначає Верховний суд, оскільки ЦВК не здійснила вичерпних дій для з’ясування обставин відповідності особи установленому цензу осілості, то належним способом захисту порушених прав позивача є зобов’язання ЦВК повторно розглянути документи, подані Ліберальною партією України.

Раніше адвокат колишнього депутата від "Партії регіонів" і ексглави АП Андрія Клюєва повідомив, що Касаційний адміністративний суд при Верховному Суді дозволив Клюєву взяти участь у дострокових парламентських виборах.

Як повідомляв Укрінформ, 23 червня Центральна виборча комісія відмовила ексглаві Адміністрації президента Януковича Андрію Клюєву в реєстрації кандидатом у народні депутати України.

В Україні Клюєва підозрюють у заволодінні з травня 2010 по квітень 2011 року державним майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, повторно та в особливо великих розмірах.

За інформацією СБУ, з 2014 року він проживає в Московській області.