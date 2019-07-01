ЦВК заявляє про інформаційні вкиди і тиск

Щодо керівництва і членів Центральної виборчої комісії спостерігається активізація інформаційних атак, спрямованих на дискредитацію їхньої роботи.

Про це заявила голова ЦВК Тетяна Сліпачук перед початком засідання Центрвиборчкому у понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зараз усе частіше з'являються інформаційні вкидання і провокації, спрямовані на дискредитацію як особисто мене як голови Центральної виборчої комісії, так і на адресу інших членів ЦВК та навіть їх родин", - підкреслила Сліпачук. На її думку, такі "інформаційні напади" та особистий тиск спрямовані виключно на те, щоб дестабілізувати роботу ЦВК, викликати недовіру в українців до комісії та її керівництва.

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У цьому зв'язку голова ЦВК наголосила, що такі дії отримуватимуть належну оцінку правоохоронних органів. "Ті, хто займаються таким замовним медіакілерством, повинні розуміти, що в інформаційному суспільстві не вдасться приховати кінці і не вдасться приховати своїх замовників", - застерегла вона.

Сліпачук також заявила, що обстоюватиме незалежність Центрвиборчкому.

"За президентські вибори ми стали справжньою командою професіоналів, яка довела, що вона здатна робити виборчу справу відповідно до міжнародних стандартів, відповідно до законодавства України, відповідно до Конституції. І я не дозволю це зруйнувати. Кожен член ЦВК керувався і буде керуватися принципами незалежності і рівновіддаленості від будь-яких політичних партій", - додала Сліпачук.

Як повідомлялося, позачергові вибори народних депутатів України призначено на 21 липня.