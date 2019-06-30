ЦВК вирішила не проводити повторне жеребкування через партію Саакашвілі

ЦВК включила "Рух нових сил” Міхеїла Саакашвілі до виборчого бюлетеня під №22 без проведення повторного жеребкування.

Про це повідомляє ЦВК за підсумками сьогоднішнього засідання, яке провела голова комісії Тетяна Сліпачук.

“Комісія вважала за доцільне включити до виборчого бюлетеня для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України позиції щодо політичної партії "Рух нових сил” Міхеїла Саакашвілі під №22 без проведення жеребкування”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час розгляду цього питання ЦВК керувалася положенням виборчого закону, який установлює припинювальний строк для проведення жеребкування, а саме – до затвердження форми і тексту виборчого бюлетеня (на нинішніх позачергових виборах народних депутатів України – не пізніше 26 червня 2019 року включно), та не передбачає можливості його поновлення.

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При цьому ЦВК наголосила, що ухвалене рішення дасть змогу забезпечити повноцінну реалізацію партією “Рух нових сил”, а також кандидатами в народні депутати, включеними до її виборчого списку, прав та можливостей щодо участі у виборчому процесі. І це не порушуватиме прав та інтересів політичних партій, кандидатів від яких зареєстровано в багатомандатному округу,, та інших суб’єктів виборчого процесу.

Як повідомляв Укрінформ, учора на виконання рішення Верховного Суду Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатів у народні депутати, включених до виборчого списку партії "Рух нових сил” Міхеїла Саакашвілі, в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах 21 липня 2019 року.