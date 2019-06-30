ЦВК вирішила не проводити повторне жеребкування через партію Саакашвілі
Про це повідомляє ЦВК за підсумками сьогоднішнього засідання, яке провела голова комісії Тетяна Сліпачук.
“Комісія вважала за доцільне включити до виборчого бюлетеня для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України позиції щодо політичної партії "Рух нових сил” Міхеїла Саакашвілі під №22 без проведення жеребкування”, - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що під час розгляду цього питання ЦВК керувалася положенням виборчого закону, який установлює припинювальний строк для проведення жеребкування, а саме – до затвердження форми і тексту виборчого бюлетеня (на нинішніх позачергових виборах народних депутатів України – не пізніше 26 червня 2019 року включно), та не передбачає можливості його поновлення.
При цьому ЦВК наголосила, що ухвалене рішення дасть змогу забезпечити повноцінну реалізацію партією “Рух нових сил”, а також кандидатами в народні депутати, включеними до її виборчого списку, прав та можливостей щодо участі у виборчому процесі. І це не порушуватиме прав та інтересів політичних партій, кандидатів від яких зареєстровано в багатомандатному округу,, та інших суб’єктів виборчого процесу.
Як повідомляв Укрінформ, учора на виконання рішення Верховного Суду Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатів у народні депутати, включених до виборчого списку партії "Рух нових сил” Міхеїла Саакашвілі, в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах 21 липня 2019 року.