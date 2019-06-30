Партія Саакашвілі вимагає від ЦВК провести повторне жеребкування

Центральна виборча комісія заслухала пропозиції представників присутніх на сьогоднішній нараді політпартій щодо проведення повторного жеребкування порядкових номерів партій у виборчому бюлетені.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ви остання політична сила, яка має бути включена до виборчого бюлетеня. І єдиний номер, на який ви можете розраховувати, якщо ми зараз продовжимо жеребкування, це лише номер 22, що залишився у барабані", - пояснила голова ЦВК Тетяна Сліпачук представнику "Руху нових сил" Павлу Богомазову.

У свою чергу Богомазов зауважив, що така ситуація сталась " не з їхньої провини", і зазначив, що позиція РНС - проведення повторного жеребкування.

Більшість присутніх на нараді у ЦВК представників політпартій висловились проти повторного жеребкування щодо визначення номерів політичних партій у виборчому бюлетені.

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Члени ЦВК пішли до нарадчої кімнати для остаточного рішення.

Раніше ЦВК запросила уповноважених представників політичних партій з правом дорадчого голосу на нараду щодо обговорення питання черговості розміщення політичних партій, включених до виборчого бюлетеня у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі під час позачергових виборів народних депутатів 21 липня 2019 року

Як повідомляв Укрінформ, Центральна виборча комісія ухвалила рішення про реєстрацію партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі на позачергових парламентських виборах.

Раніше Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду відхилив апеляційну скаргу ЦВК щодо реєстрації кандидатів у народні депутати від партії "Рух нових сил” Саакашвілі.