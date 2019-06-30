У ЦВК сьогодні відбудеться нарада представників партій

На нараді уповноважених представників партій розглядатимуть питання черговості розміщення політичних сил у виборчому бюлетені.

Про це інформує Центрвиборчком.

“30 червня о 12:00 в Комісії відбудеться нарада щодо обговорення питання черговості розміщення політичних партій, включених до виборчого бюлетеня у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі під час позачергових виборів народних депутатів 21 липня 2019 року, на яку запрошуються уповноважені представники політичних партій у ЦВК з правом дорадчого голосу”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це повʼязано з рішенням Верховного Суду від 29 червня, яким ЦВК була зобов'язана зареєструвати кандидатів у народні депутати від політичної партії "Рух нових сил” Міхеїла Саакашвілі в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та одномандатних виборчих округах.

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З метою виконання рішення Верховного Суду ЦВК своєю постановою від 29 червня №1382 зареєструвала 88 кандидатів у народні депутати, включених до виборчого списку "Руху нових сил”, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. Окрім того, зареєстровано девʼять кандидатів, висунутих зазначеною партією, в одномандатних виборчих округах.

Як повідомляв Укрінформ, 23 червня ЦВК відмовила в реєстрації кандидатів у народні депутати, включених до виборчого списку партії "Рух нових сил”. У ЦВК зазначили, що указ Президента України про позачергові вибори народних депутатів 21 липня було видано 21 травня. Отже, розгляд 8 травня на засіданні ради політичної партії "Рух нових сил” Міхеїла Саакашвілі питань, пов’язаних з її участю в позачергових виборах 21 липня не міг бути здійснений.