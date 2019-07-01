Зеленського закликають зібрати РНБО через рішення суду щодо Клюєва

“Я закликаю зараз Президента Зеленського скликати РНБО, щоби розглянути, яким чином можна протидіяти цьому та подібним прецедентам, коли вже цілий перелік тих осіб, діячів, корупційних злочинців часів Януковича повертаються в Україну. Ті, які були в бігах, ті, які приховувалися від українського правосуддя, повертаються в Україну за рішенням суддів”, - сказала Чорновол.

Зокрема, коментуючи рішення суду щодо скасування відмови ЦВК зареєструвати кандидатом у депутати Андрія Клюєва, вона зазначила, що суд жодним чином не міг встановити факт проживання Клюєва впродовж п’яти років у Донецьку, оскільки місто окуповане російськими військами. За словами парламентарія, це означає, що суд фактично встановив, що немає ніякої агресії, немає ніякого тероризму і війни. “А це пряма капітуляція”, - наголосила Чорновол.

Вона додала, що це рішення суду загрожує національній безпеці України.

Раніше адвокат колишнього депутата від "Партії регіонів" і ексглави АП Андрія Клюєва повідомив, що Касаційний адміністративний суд при Верховному Суді дозволив Клюєву взяти участь у дострокових парламентських виборах.

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Як повідомляв Укрінформ, 23 червня Центральна виборча комісія відмовила ексглаві Адміністрації президента Януковича Андрію Клюєву в реєстрації кандидатом у народні депутати України.

В Україні Клюєва підозрюють у заволодінні з травня 2010 по квітень 2011 року державним майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, повторно та в особливо великих розмірах.

За інформацією СБУ, з 2014 року він проживає в Московській області.

Раніше Інтерпол зняв Клюєва з розшуку, а Євросоюз скасував проти нього санкції.