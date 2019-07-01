Суд дозволив Клюєву балотуватися в Раду

"Адвокатське об'єднання «Сухов, Кочан енд баррістерс» відстояло в Касаційному адміністративному суді при Верховному Суді гарантоване Конституцією та законами України громадянину України Клюєву Андрію Петровичу право на участь у виборчому процесі", - йдеться в повідомленні.

Адвокат уточнив, що суд скасував рішення Центрвиборчкому про відмову в реєстрації Клюєва А.П., який постійно проживає на території України в м.Донецьку, кандидатом у народні депутати України від Ліберальної партії України в одномандатному виборчому окрузі №46 на позачергових виборах 21 липня 2019 року.

Він також зазначив, що рішення Верховного Суду є остаточним.

Як повідомляв Укрінформ, 23 червня Центральна виборча комісія відмовила ексглаві Адміністрації президента Януковича Андрію Клюєву в реєстрації кандидатом у народні депутати України.

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В Україні Клюєва підозрюють у заволодінні з травня 2010 по квітень 2011 року державним майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, повторно та в особливо великих розмірах.

За інформацією СБУ, з 2014 року він проживає в Московській області.

Раніше Інтерпол зняв Клюєва з розшуку, а Євросоюз скасував проти нього санкції.