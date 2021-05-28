Столична «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд» заявляє, що сплачує всі податки

У четвер, 27 травня, Державна фіскальна служба України провела обшук у приміщенні комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва».

Як передає Укрінформ, про це повідомили у пресслужбі КМДА.

Зазначається, що метою слідчих дій було вилучення документів за договорами, що, нібито, мають ознаки шахрайства, легалізації (відмивання) майна та зловживання владою або службовим становищем.

«Ішлося про несплату податків низкою комерційних підприємств, нібито, з ознаками транзитності та фіктивності, з якими КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» не мала та не має договірних відносин. Наголошуємо, що у податковій звітності КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» не відображалося жодного з вищезазначених підприємств. Комунальним підприємством своєчасно було сплачено всі податки в повному обсязі відповідно до податкових декларацій та фінансових звітів згідно чинного законодавства», – заявили у КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва».

Окрім того, документи за об’єктом «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві» неодноразово вилучалися та перевірялися представниками правоохоронних органів, наголошується в заяві.

Також повідомляється, що КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» завжди сприяє правоохоронним органам та надає всі необхідні документи. І заявляє, що надалі теж співпрацюватиме з правоохоронцями.

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Як повідомлялося, 27 травня правоохоронці проводили обшуки у справі щодо ухилення від сплати податків під час будівництва Подільського мосту. Зокрема, обшук був проведений в офісному приміщенні КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» з метою відшукання фінансових документів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків)ККУ.

У травні в низці комунальних підприємств Києва та деяких департаментах КМДА правоохоронні органи провели обшуки. Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що вважає обшуки у столичних комунальних підприємствах тиском на місцеву владу, а також особистим тиском на нього.

На сьогодні проведено понад 70 обшуків, із них 53 взагалі не стосуються комунальних підприємств та департаментів КМДА, заявляють у міській владі. У КМДА вважають, що обшуки дестабілізують роботу підприємств міста та забезпечення життєдіяльності столиці.

Фото: ДФС