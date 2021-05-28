Столична «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд» заявляє, що сплачує всі податки

Столична «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд» заявляє, що сплачує всі податки

Укрінформ
У четвер, 27 травня, Державна фіскальна служба України провела обшук у приміщенні комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва».

Як передає Укрінформ, про це повідомили у пресслужбі КМДА.

Зазначається, що метою слідчих дій було вилучення документів за договорами, що, нібито, мають ознаки шахрайства, легалізації (відмивання) майна та зловживання владою або службовим становищем.

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«Ішлося про несплату податків низкою комерційних підприємств, нібито, з ознаками транзитності та фіктивності, з якими КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» не мала та не має договірних відносин. Наголошуємо, що у податковій звітності КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» не відображалося жодного з вищезазначених підприємств. Комунальним підприємством своєчасно було сплачено всі податки в повному обсязі відповідно до податкових декларацій та фінансових звітів згідно чинного законодавства», – заявили у КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва».

Окрім того, документи за об’єктом «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві» неодноразово вилучалися та перевірялися представниками правоохоронних органів, наголошується в заяві.

Також повідомляється, що КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» завжди сприяє правоохоронним органам та надає всі необхідні документи. І заявляє, що надалі теж співпрацюватиме з правоохоронцями.

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Як повідомлялося, 27 травня правоохоронці проводили обшуки у справі щодо ухилення від сплати податків під час будівництва Подільського мосту. Зокрема, обшук був проведений в офісному приміщенні КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» з метою відшукання фінансових документів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків)ККУ.

У травні в низці комунальних підприємств Києва та деяких департаментах КМДА правоохоронні органи провели обшуки. Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що вважає обшуки у столичних комунальних підприємствах тиском на місцеву владу, а також особистим тиском на нього.

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На сьогодні проведено понад 70 обшуків, із них 53 взагалі не стосуються комунальних підприємств та департаментів КМДА, заявляють у міській владі. У КМДА вважають, що обшуки дестабілізують роботу підприємств міста та забезпечення життєдіяльності столиці.

Фото: ДФС

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