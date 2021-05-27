Будівництво Подільського мосту – столична прокуратура і ДФС проводять нові обшуки

У Києві прокуратура та ДФС проводять обшуки на комунальному підприємстві «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» за фактом ухилення від сплати податків під час будівництва Подільського мосту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Київська міська прокуратура у Телеграмі.

«Київська міська прокуратура спільно з ГУ ДФС у м. Києві проводить обшуки в офісному приміщенні КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків під час проведення робіт з будівництва Подільського мостового переходу через річку Дніпро у м. Києві на суму 9 млн грн», - ідеться в повідомленні.

Згідно з матеріалами слідства, приватне товариство на замовлення КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» здійснювало роботи по будівництву Подільського мостового переходу через річку Дніпро у м. Києві. «При цьому в податковій звітності відображено виконання підрядних робіт від низки підприємств з ознаками фіктивності та транзитності, що дало змогу підприємству ухилитися від сплати податків у особливо великих розмірах», - сказано в повідомленні.

Сьогодні, 27 травня, на підставі ухвали суду розпочато проведення обшуку в офісному приміщенні КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» з метою відшукання фінансових документів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Як повідомляв Укрінформ, 27 травня у столиці повідомили про підозру підряднику, який завдав 12,7 млн грн збитків на освітленні депо метрополітену.

Фото: прокуратура Києва