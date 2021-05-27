У метро Києва «наварили» 12 мільйонів на лампочках, підряднику оголосили підозру

У Києві повідомили про підозру підряднику, який завдав 12,7 млн грн збитків на освітленні депо метрополітену.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Київська міська прокуратура у Телеграмі.

Слідством встановлено, що між КП «Київський метрополітен» та підрядною організацією укладено ряд договорів про проведення капітального ремонту мереж освітлення об'єктів метрополітену з провадженням світлодіодних світильників - електродепо «Харківське» та «Оболонь».

«Надалі керівник приватного підприємства, зловживаючи своїми повноваженнями, достовірно знаючи фактичну вартість продукції та виконаних робіт здійснив постачання світильників зі світлодіодним джерелом світла на адресу КП «Київський метрополітен» за завищеними цінами», - ідеться в повідомленні.

Відповідно до висновку експертів за результатами проведення комплексної судової товарознавчої та судової економічної експертизи, внаслідок постачання світильників зі світлодіодним джерелом світла на адресу КП «Київський метрополітен» за завищеними цінами, спричинено збитки для місцевого бюджету в розмірі майже 12,7 млн грн.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу України. Досудове слідство триває.

Як повідомляв Укрінформ, 13 травня Київська міська прокуратура спільно з ГУ ДФС у м. Києві провела обшуки в офісному приміщенні КП «Київський метрополітен».

Обшуки проходили у межах кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків під час проведення робіт з будівництва Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив «Виноградар».