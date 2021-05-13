«Наварили» на милі 13 мільйонів: чиновникам КМДА повідомили про підозру

Ряду чинних і колишніх посадовців Департаменту соцполітики Київської міської державної адміністрації повідомили про підозру у заволодінні 13 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, передає Укрінформ.

"За результатами проведених 12 травня 2020 року обшуків ... повідомлено про підозру трьом чиним та чотирьом колишнім високопосадовцям Департаменту соціальної політики КМДА за фактом заволодіння бюджетними коштами в сумі 13,5 млн гривень (ч. 5 ст. 191 КК України)", - йдеться у публікації.

Як повідомлялося, згідно з матеріалами слідства, протягом 2017-2019 років службові особи Департаменту соцполітики КМДА, вступивши у змову із службовими особами суб’єкта господарювання, уклали низку договорів на закупівлю засобів особистої гігієни за завищеними цінами, внаслідок чого бюджету спричинено збитки на суму понад 13,5 млн гривень.

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У цьому зв’язку 12 травня здійснено низку санкціонованих судом обшуків у службових приміщеннях та за місцем проживання заступника директора Департаменту соцполітики КМДА, головного спеціаліста відділу, завідувача сектору та у колишнього начальника відділу цього Департаменту. За даними прокуратури, вилучено достатній об’єм доказів для повідомлення зазначеним службовцям про підозру.

Нині вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.