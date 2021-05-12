Поліція шукає у департаменті КМДА докази розкрадань на медзакупівлях

Правоохоронці проводять обшуки у департаменті соціальної політики КМДА в рамках розслідування розкрадання 13,5 мільйона гривень на закупівлі медичних виробів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"Київська міська прокуратура спільно з Управлінням стратегічних розслідувань в місті Києві ДСР Націполіції України проводить обшуки в департаменті соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом заволодіння бюджетними коштами в сумі 13,5 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Згідно з матеріалами слідства, упродовж 2017-2019 років між департаментом соціальної політики КМДА та суб’єктом господарювання було укладено низку договорів на закупівлю медичних виробів.

Однак встановлено, що службові особи департаменту соцполітики, вступивши у змову із службовими особами суб’єкта господарювання, уклали ряд договорів на закупівлю засобів особистої гігієни за завищеними цінами (надбавка на ціну становить понад 106%), внаслідок чого бюджету спричинено збитки на суму понад 13,5 млн гривень.

12 травня 2021 року на підставі ухвал суду у приміщеннях департаменту соціальної політики КМДА та за місцем проживання фігурантів кримінального провадження проводяться обшуки з метою виявлення доказів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Як повідомляв Укрінформ, 12 травня у Києві прокуратура проводить обшуки у комунальному підприємстві «Київміськсвітло». Також Київська прокуратура спільно з Головним управлінням Державної фіскальної служби у Києві проводить обшуки у корпорації «Київавтодор».

Крім того, прокуратура заявила, що проводить обшуки у підрядника будівництва Подільського мостового переходу через Дніпро.

Фото: Київська міська прокуратура, Фейсбук