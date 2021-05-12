Підозра на 30 мільйонів: у Київзеленбуді прокоментували обшуки
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київзеленбуду у Фейсбуці.
«КО «Київзеленбуд» всебічно сприяє та надає усі необхідні документи у встановленому кримінально-процесуальним законодавством порядку правоохоронним органам у розслідуванні щодо дій підрядних організацій в рамках кримінального провадження в частині можливого ухилення від сплати податків під час проведення капітальних ремонтів та реконструкцій деяких столичних парків і скверів», - ідеться у повідомленні.
Генеральний директор Київзеленбуду Олексій Король заявив: «Ми максимально відкриті та прозорі у своїй діяльності та сприяємо у встановленні істини та всіх обставин у рамках кримінального провадження ДФС України».
Він підкреслив, що у Київзеленбуді відсутня будь-яка заборгованість по сплаті податків до бюджету.
Як повідомляв Укрінформ, 11 травня Київська міська прокуратура спільно з ГУ ДФС у м. Києві проводили обшуки у службових приміщеннях Київзеленбуду та в офісах підрядних підприємств у межах кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків під час проведення робіт з реконструкції столичних парків на суму понад 30 млн грн.