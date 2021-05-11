Прокуратура прийшла з обшуком у Київзеленбуд

Київська міська прокуратура проводить обшуки у службових приміщеннях комунального об'єднання "Київзеленбуд".

Як передає Укрінформ, про це прокуратура повідомляє в Телеграмі.

"Київська міська прокуратура спільно з ГУ ДФС у м. Києві проводить обшуки у службових приміщеннях КО «Київзеленбуд» та в офісних приміщеннях підрядних підприємств в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків під час проведення робіт з реконструкції столичних парків на суму понад 30 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Згідно з матеріалами слідства, ТОВ «Євротехнології Груп», «Будмонтажсервіс 1» та «Промбудмеханізація» упродовж 2019- 2020 року на замовлення Київського комунального об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» виконували роботи з будівницта та реконструкції парків відпочинку у Києві «Наталка», «Совки», «Веселка», «Куренівський» та інших.

При цьому, за даними прокуратури, підрядні організації, діючи у змові з службовими особами Київзеленбуду, зазначали у фінансовій документації реквізити підприємств з ознаками фіктивності, залучених нібито для виконання субпідрядних робіт, що дозволяло ухилятися від сплати податків у особливо великих розмірах.

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На підставі ухвали суду за адресами проживання організаторів схеми і в офісних приміщеннях зазначених підприємств 11 травня проводяться обшуки з метою виявлення первинних фінансових документів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, додали у прокуратурі.

Кримінальне провадження розслідується за ч.3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Як повідомляв Укрінформ, у серпні 2020 року САП і НАБУ оголосили 7 підозр у справі про розкрадання чиновниками комунального об'єднання "Київзеленбуд" майже 78 млн грн бюджету столиці.