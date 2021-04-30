У Києві представили сучасну систему обліку міських зелених насаджень

У Києві представили сучасну систему обліку міських зелених насаджень

Укрінформ
У Києві представили пілотний проєкт обліку міських зелених насаджень, що перебувають під загрозою забудови.

Проєкт презентувала ГО «Український екологічний клуб «Зелена Хвиля» на пресконференції в Укрінформі на тему: «Можливості прозорої, партисипативної та дієвої інвентаризації зелених зон Києва задля адаптації міста до зміни клімату».

Представлений Policy Brief щодо проблеми організації обліку міських зелених насаджень в Україні та результати пілотної інвентаризації дерев двох територій Києва, що перебувають під загрозою забудови (Совські ставки та Екопарк Осокорки) розроблено на основі відкритої платформи i-Tree (США), розповіла Олександра Халаїм, голова ГО УЕК «Зелена Хвиля».

«Проєкт має на меті проаналізувати технологічні передумови для створення у Києві інтерактивної, партисипативної та прозорої системи інвентаризації зелених насаджень в умовах, коли місто потерпає від змін клімату й аномально спекотних явищ. Ми взяли за основу інструмент i-Tree, який використовують у Нью-Йорку, в більшості штатів Америки та в багатьох столицях Європи, щоб інвентаризувати дерева», - розповіла Халаїм.

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За її словами, це кілька програм, які є у відкритому і безкоштовному доступі, коли збираються польові дані, моделюються ситуації, а коефіцієнти моделювання дозволяють змінювати структуру зелених насаджень та екосистемні послуги як в одиницях виміру, так і в грошовому еквіваленті.

«Це дозволяє, наприклад, зрозуміти, скільки коштують дерева, які є під загрозою забудови, мати інформацію для прийняття рішень, аналізувати вигоди й витрати та робити прогнози щодо зелених зон міста. Екосистемні послуги – це, наприклад, поглинання деревом вуглецю, продукування кисню, затримка вологи в ґрунті, очищення повітря та багато інших», - зазначила Халаїм.

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На сьогодні бракує ефективного контролю за зеленими насадженнями в місті, тому столична влада усіляко підтримує громадську ініціативу зі створення такого механізму обліку, запевнив генеральний директор КО «Київзеленбуд» Олексій Король.

«Закон чітко говорить про те, що мають бути паспорти благоустрою й інвентаризації зелених насаджень. Це є обов’язок кожного балансоутримувача, і не повинно бути нічийних зелених насаджень у населеному пункті. Паспорти об’єкта по місту Києву є тільки в наших районних зеленбудів і в Національному агентстві із запобігання корупції. Тобто, є нормативно-правова база, але, на жаль, немає дієвої методики», - зазначив він, вважаючи запропоновану американську модель контролю за зеленими насадженнями досить ефективною.

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Учасники заходу повідомили, що 27-28 березня 2021 року ГО УЕК «Зелена Хвиля» разом із місцевими активістами організовувала пілотну інвентаризацію дерев на основі відкритої платформи i-Tree Есо на ділянках Екопарку Осокорки та Совських ставків. Оцінка вартості екосистемних послуг дерев дала змогу активістам показати міській владі справжню цінність цих зелених зон.

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