Розкрадання у "Київзеленбуді": у справі оголосили сім підозр

САП і НАБУ повідомили 7 особам про підозру у розкраданні майже 78 млн грн місцевого бюджету Києва при закупівлі спеціальної техніки для комунального об’єднання "Київзеленбуд".

Про це інформує пресслужба САП у Фейсбуці, передає Укрінформ.

“20 серпня 2020 року САП і НАБУ повідомили 7 особам про підозру у розкраданні майже 78 млн грн місцевого бюджету Києва при закупівлі спеціальної техніки для комунального об’єднання "Київзеленбуд", - йдеться у повідомленні.

Серед підозрюваних - колишній позаштатний радник генерального директора КО "Київзеленбуд" — ч.3 ст.27 ч.5 ст.191, ч.3 ст.27 ч.3 ст.209; ексгендиректор КО "Київзеленбуд" — ч.5 ст.191; ексзаступник генерального директора з комерційних питань КО "Київзеленбуд" — ч.5 ст.191; ексначальник одного із відділів КО "Київзеленбуд" — ч.5 ст.191; експрацівник одного із відділів КО "Київзеленбуд" — ч.5 ст.27 ч.5 ст.191; довірена особа позаштатного радника гендиректора "Київзеленбуду" — ч.3 ст.27 ч.5 ст.191; приватний підприємець — ч.3 ст.27 ч.3 ст.209 ККУ.

Зазначається, що двох осіб - колишнього позаштатного радника гендиректора КО "Київзеленбуд" та приватного підприємця — було затримано у порядку 208 КПК України, наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

За даними слідства, у листопаді 2016 року – грудні 2017 року КО "Київзеленбуд" оголосило тендери на закупівлю спецтехніки для утримання зелених насаджень районів столиці.

Зазначається, що колишній позаштатний радник гендиректора КО "Київзеленбуд", якого слідство вважає організатором корупційної схеми, за попередньою змовою із іншими посадовцями "Київзеленбуду" та приватним підприємцем фактично забезпечили перемогу у тендерах двох наперед визначених компаній, які поставили техніку за завищеними цінами.

“Відповідно до висновку експерта, КО "Київзеленбуд" завдано 77,9 млн грн збитків. Слідство з’ясувало, що частину незаконно отриманих коштів учасники корупційної схеми перенаправили на рахунки іноземних компаній, а звідти — на підконтрольну учасникам схеми компанію, зареєстровану в Італії”, - поінформували у САП.

Водночас досудове розслідування цих зловживань триває. Детективи НАБУ встановлюють інші обставини вчинення злочину, в тому числі і коло осіб, які можуть бути до нього причетними.

Розслідування цих фактів НАБУ і САП здійснюють із лютого 2018 року після передачі справи з Нацполіції.