Чиновники Медсил намагалися “заробити” мільйон на масках для армії — СБУ

Правоохоронці викрили факт вимагання хабаря посадовцями Медичних сил у розмірі 1 мільйона гривень під час закупівлі засобів індивідуального захисту для української армії

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Укрінформ.

За даними досудового розслідування, оборудку організували начальник управління Командування Медичних сил разом із офіцером медслужби однієї з бригад ЗСУ, посадовцем Державної інспекції енергетичного нагляду та посередником.

"Зловмисники вимагали від представника комерційної структури, яка займається продажом медичних масок, хабар у розмірі 1 мільйон гривень. За це учасники схеми обіцяли підприємцю забезпечити перемогу у відкритих торгах", - розповіли в спецслужбі.

СБУ викрила на хабарі посадовців Командування Медичних сил ЗСУ / Фото: СБУ

Як зазначається, розмір хабаря був зумовлений обсягом поставки – 1 гривня з кожної маски.

У СБУ повідомили, що кілька днів тому оперативники задокументували отримання зловмисниками 400 тисяч гривень - першої частини "відкату". Гроші вони відразу поділили та, за оперативною інформацією, передали іншим посадовцям із командування Медичних сил.

Затримали організаторів оборудки під час передачі другої частини "відкату" – 600 тисяч гривень.

Проведено 13 обшуків за місцями проживання та служби зловмисників, під час яких виявлено передані їм напередодні кошти.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам справи про підозру та обрання запобіжного заходу.

Слідчі дії тривають. Правоохоронці перевіряють причетність інших військовослужбовців та керівництва командування Медичних сил до функціонування корупційної схеми.