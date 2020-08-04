Затримання на хабарі посадовця Харківської ОДА: у НАБУ повідомили нові деталі

Посадовця Харківської ОДА затримали 3 серпня за отримання хабаря в розмірі 1,32 млн грн від приватного підприємця.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці Національного антикорупційного бюро України у Фейсбуці.

«3 серпня 2020 ввечері НАБУ та САП викрили директора одного з департаментів Харківської ОДА на отриманні 1,32 млн грн неправомірної вигоди. В обмін на гроші посадовець пообіцяв «допомогти» приватному підприємцю вирішити питання з підключенням електроустановок його компанії до електричних мереж. Вартість своїх «послуг» чиновник визначив у 2200 грн за підключення кожного кіловату потужності», - йдеться у повідомленні.

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Посадовця затримали в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру. Встановлюються всі обставини вчинення злочину.

Як повідомляв Укрінформ, у Харківській ОДА підтвердили затримання директора департаменту капітального будівництва Андрія Винниченка, якого призначили на посаду 10 днів тому, до того з квітня поточного року він працював начальником управління паливно-енергетичного комплексу. До роботи в ОДА Винниченко працював у «Харківобленерго» та «Північній електроенергетичній системі» Укренерго».