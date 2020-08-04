У Харківській ОДА підтвердили затримання за корупцію директора департаменту

У Харківській облдержадміністрації підтвердили факт затримання директора Департаменту капітального будівництва в справі, пов’язаній із корупційними діями.

Про це з посиланням на першого заступника голови Харківської ОДА Тетяну Єгорову-Луценко поінформували ЗМІ в пресслужбі облдержадміністрації, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Факт затримання директора Департаменту капітального будівництва ОДА підтверджуємо. Наша позиція – нульова толерантність до корупції. Голова ОДА неодноразово підкреслював, що відкрив облдержадміністрацію для правоохоронних органів. Якщо затриманий винен, він буде нести відповідальність, передбачену законодавством. Ми зі свого боку готові надати необхідне сприяння слідству - в рамках повноважень», - цитує пресслужба Єгорову-Луценко.

У пресслужбі Територіального управління НАБУ в місті Полтава, повноваження якого поширюються і на Харківщину, затримання чиновника пообіцяли прокоментувати пізніше. За попередньою інформацією, йдеться про хабар у 1,3 млн грн за сприяння в підключенні споживача до мережі АТ «Харківобленерго».

Як повідомлялося, 3 серпня у обласному Департаменті капітального будівництва та на АТ «Харківобленерго» слідчі НАБУ проводили обшуки. За підозрою у хабарництві затримали директора департаменту Андрія Винниченка, якого призначили на посаду начальника управління паливно-енергетичного комплексу ОДА у квітні поточного року, а директором департаменту - 10 днів тому. До роботи в ОДА Винниченко працював у «Харківобленерго» та «Північній електроенергетичній системі «Укренерго».