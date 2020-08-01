На Львівщині підполковника поліції затримали з хабарем у $8 тисяч

У Львівській області підполковника поліції затримали за одержання 8 тисяч доларів хабаря, які він вимагав за перекваліфікацію злочину.

Про це у Facebook повідомила прокурор Львівської області Ірина Діденко.

«8000 доларів хабаря за перекваліфікацію злочину. Задокументовано неправомірні дії заступника начальника слідчого відділу одного із територіальних підрозділів Нацполіції Львівщини, який, за версією слідства, скористався службовими повноваженнями, щоб «підзаробити». Правоохоронця викрили «на гарячому» – коли той отримав від брата підозрюваного обумовлену суму», - написала Діденко.

За її словами, підполковника поліції затримали в авто на вулиці Самбірській у Дрогобичі.

«Встановлено, що неправомірна вигода призначалася за те, що службовець перекваліфікує ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) на необережний злочин, а відтак, підозрюваний отримає значно менший строк покарання. Однак, протиправні дії 39-річного полісмена викрили та припинили прокурори, спільно зі слідчими Територіального управління ДБР, розташованого у м.Львові, за матеріалами фахівців УСБУ Львівщини», - зазначила Діденко.

Правоохоронці готують підозру із правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 368 КК (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Також вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади.