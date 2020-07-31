Поліцейський та слідчий ДБР вимагали $80 тисяч за активізацію розслідування

Правоохоронці затримали слідчого Держбюро розслідувань, оперуповноваженого поліції та їх спільника, які, за інформацією слідства, вимагали 80 тисяч доларів від громадянина за активізацію розслідування.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора затримано слідчого територіального управління ДБР, розташованого у м. Полтава, оперуповноваженого Полтавського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та їхнього спільника за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України)", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, слідчий ДБР, працівник внутрішньої безпеки поліції та їхній спільник вимагали у громадянина 80 000 доларів за активізацію досудового розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за його зверненням. Це провадження стосується слідчого Нацполіції, який здійснює розслідування щодо заявника.

Тож наразі правоохоронців та їх спільника затримано на гарячому, безпосередньо під час отримання першої частини неправомірної вигоди в сумі 40 000 доларів.

Наразі тривають першочергові слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління ДБР, за оперативного супроводу Управління внутрішнього контролю та Управління забезпечення особистої безпеки ДБР.