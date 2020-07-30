На хабарі спіймали "рєшалу", яка хотіла чотири мільйони за вплив на службовців АМКУ

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

«За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора затримано особу за фактом одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаної з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України)», - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, особа вимагала 4 млн грн хабаря у представника 2 підприємств за здійснення впливу на службових осіб Північного міжобласного територіального відділення АМКУ.

Як уточнюється, за «винагороду» ця особа обіцяла винесення на користь цих підприємств рішення про мінімізацію розміру штрафних санкцій, накладених на них через порушення вимог чинного законодавства.

«Під час одержання 600 тис. грн - першої частини неправомірної вигоди, особу затримано. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», - зазначається у повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Головним слідчим управлінням НПУ за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в м. Києві Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Фото: пресслужба Офісу генпрокурора