У справі Новака з'явився шостий підозрюваний - НАБУ

У кримінальній справі, фігурантом якої є ексголова Укравтодору Славомір Новак, НАБУ оголосило підозру ще одній особі.

Про це інформує пресслужба НАБУ.

«НАБУ та САП повідомили бенефіціару групи компаній, що здійснюють свою діяльність у сфері дорожнього господарства на території України, про підозру в наданні колишньому в.о. голови Державного агентства автомобільних доріг України неправомірної вигоди та її легалізації на території Польщі. Процесуальну дію виконано 28 липня 2020 року в межах розслідування спільної слідчої групи у складі НАБУ, САП, Центрального антикорупційного бюро (Польща) та Окружної прокуратури Варшави», - йдеться у повідомленні.

Таким чином, загальна кількість учасників злочину сягнула шести осіб, заявили в Антикорупційному бюро.

У пресслужбі нагадали, що 20 липня НАБУ та САП спільно з Центральним антикорупційним бюро Польщі (ЦБА) та Окружною прокуратурою Варшави викрили злочинну групу на чолі з колишнім в.о. голови Державного агентства автомобільних доріг України. П’ятьом особам було вручено повідомлення про підозру в межах роботи спільної слідчої групи, а саме - в.о. голови Укравтодору; двом громадянам Польщі; іноземцю, представнику однієї з компаній-учасниць тендерів Укравтодору; ексрадниці в.о. голови Укравтодору, громадянці України.

Зазначається, що НАБУ і САП зафіксували три епізоди, які можуть свідчити про ймовірне отримання Новаком хабарів.

«Всі ці випадки пов’язані з ухваленням рішень про використанням коштів, наданих міжнародними фінансовими організаціями у вигляді кредитів на ремонт українських доріг. Загальна сума кредитних коштів, які злочинна група використала як привід для отримання неправомірної вигоди від компаній у сфері дорожнього господарства, перевищує 270 млн євро», - заявили в НАБУ.

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Зокрема, в одному з епізодів йшлося про сплату 10% «консультаційних послуг», що становило понад 180 тис. євро, в іншому - компанія-переможець тендеру Укравтодору мала сплатити внесок до спеціально створеного спільного підприємства у Польщі, еквівалент якого становив на момент вчинення злочину понад 3,5 млн грн.

Уточнюється, що ще в одному з випадків йшлося про викуп іншої спеціально створеної компанії зі статутним капіталом у 15 тис. євро за 300-350 тис. євро.

«В обмін на це екскерівник Укравтодору обіцяв «не помітити» порушень термінів виконання контрактів однією з компаній-підрядниць Укравтодору і не вимагати від неї сплати штрафних санкцій», - стверджують у НАБУ.

Зазначається, що особливістю цих злочинів було те, що вони починались в Україні, а завершувались у Польщі.

Розслідування цих фактів детективи НАБУ здійснюють із вересня 2019 року, а після того, як з’ясувалося, що наведені факти також розслідує Центральне бюро антикорупційне Польщі, в листопаді 2019 року було створено спільну слідчу групу, до складу якої від України увійшли детективи НАБУ та прокурори САП, від Польщі — працівники Центрального антикорупційного бюро та Окружної прокуратури міста Варшави. Координація дій обох сторін відбувалась за участі Євроюсту.

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Славомір Новак очолював з 2011 до 2013 років Міністерство транспорту і водного господарства Польщі, а з 19 жовтня 2016 до 1 жовтня 2019 був виконувачем обов'язків голови Укравтодору. В жовтні 2016 року він отримав громадянство України.

22 липня суд Варшави заарештував Новака на 3 місяці.