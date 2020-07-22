Генпрокурор Польщі назвав зразковою співпрацю з Україною у справі Новака

Генеральний прокурор і міністр юстиції Польщі Збіґнєв Зьобро заявив, що співпраця з українською стороною у розслідування щодо колишнього польського міністра, ексголови Укравтодору Славоміра Новака є зразковою.

Про це повідомляє Польське радіо.

«Генеральний прокурор, міністр юстиції Польщі Збіґнєв Зьобро визнав, що у справі ексголови Укравтодору співпраця з українською стороною є зразковою», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 21 липня Окружна прокуратура у Варшаві подала клопотання про тримісячний арешт Новака, колишнього командира військової частини GROM Даріуша З. та підприємця із Ґданська Яцека П.

Як повідомлялося, Центральне антикорупційне бюро Польщі (ЦАБ) затримало колишнього міністра транспорту Польщі, який пізніше очолював Державну службу автомобільних доріг України (Укравтодор) Славоміра Новака за корупцію та діяльність у злочинній організації.

Згодом у НАБУ повідомили, що вони разом з САП і з Центральним антикорупційним бюро Польщі і Окружною прокуратурою проводять обшуки в Києві, Львові, а також на території Польщі у межах спільного розслідування діяльності злочинної організації у сфері дорожнього господарства.

20 липня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що одну підозру у цій справі буде оголошено в Україні, решту оголосять польські правоохоронці. Він додав, що питання щодо вручення підозр, затримання й обрання запобіжних заходів в Україні у цій справі, координується з польськими колегами.

Ситник також заявив, що не бачить необхідності в екстрадиції Новака до України. За його словами, немає принципової різниці, де відбуватиметься суд, тому що дії, які інкримінуються, спільно оцінені українськими й польськими правоохоронцями.

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Славомір Новак очолював з 2011 до 2013 років Міністерство транспорту і водного господарства Польщі, а з 19 жовтня 2016 до 1 жовтня 2019 був виконувачем обов'язків голови «Укравтодору». В жовтні 2016 року він отримав громадянство України.

Фото: PAP/Mateusz Marek