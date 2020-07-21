Справа Новака: НАБУ зафіксувало три епізоди, які можуть свідчити про отримання хабаря

Справа Новака: НАБУ зафіксувало три епізоди, які можуть свідчити про отримання хабаря

Укрінформ
НАБУ та САП зафіксували три епізоди, які можуть свідчити про ймовірне отримання колишнім керівником Укравтодору Славоміром Новаком неправомірної вигоди.

Про це інформує пресслужба НАБУ.

У відомстві нагадали, що 21 липня 2020 Центральне антикорупційне бюро (Польща) за дорученням НАБУ та САП в межах спільної слідчої групи повідомили колишньому в.о. голови Державного агентства автомобільних доріг Українипро підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст. 368 ККУ.

“НАБУ та САП зафіксували три епізоди, які можуть свідчити про ймовірне отримання колишнім керівником Укравтодору неправомірної вигоди. Всі ці випадки пов’язані з ухваленням рішень про використання коштів, наданих міжнародними фінансовими організаціями у вигляді кредитів на ремонт українських доріг”, - уточнюється у повідомленні.

У НАБУ зазначили, що загальна сума кредитних коштів, які злочинна група використала як привід для отримання неправомірної вигоди від компаній у сфері дорожнього господарства, перевищує 270 млн євро.

За даними НАБУ, в одному з епізодів йшлося про сплату 10% «консультаційних послуг», що становило понад 180 тис. євро. В іншому компанія-переможець тендеру Укравтодору мала сплатити внесок до спеціально створеного спільного підприємства у Польщі, еквівалент якого становив на момент вчинення злочину понад 3,5 млн грн.

У ще одному випадку йшлося про викуп іншої спеціально створеної компанії зі статутним капіталом 15 тис. євро за 300-350 тисяч євро.

“В обмін на це екскерівник Укравтодору обіцяв «не помітити» порушень термінів виконання контрактів однією з компаній-підрядниць Укравтодору і не вимагати від неї сплати штрафних санкцій”, - зазначається у повідомленні.

У НАБУ підкреслили, що особливістю наведених злочинів було те, що вони починались в Україні, а завершувались у Польщі.

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Розслідування цих фактів детективи НАБУ здійснюють із вересня 2019 року.

“Після того, як з’ясувалося, що наведені факти також розслідує Центральне антикорупційне бюро Польщі, в листопаді 2019 року створено спільну слідчу групу, до складу якої від України увійшли детективи НАБУ та прокурори САП, від Польщі — працівники Центрального антикорупційного бюро та Окружної прокуратури м.Варшави. Координація дій обох сторін відбувалась за участю Євроюсту”, - нагадали в НАБУ.

Тож 20 липня 2020 року НАБУ та САП спільно з Центральним антикорупційним бюро Польщі (ЦБА) та Окружною прокуратурою м. Варшави викрили злочинну групу на чолі з колишнім в.о. голови Державного агентства автомобільних доріг України.

“П’ятьом особам вручено повідомлення про підозру в межах роботи спільної слідчої групи. Йдеться про: в.о. голови Укравтодору; двох громадян Польщі; іноземного громадянина, представника однієї з компаній-учасниць тендерів Укравтодору; колишню радницю в.о. голови Укравтодору, громадянку України”, - уточнюють у НАБУ.

Слідство встановлює інших осіб, імовірних учасників злочинної групи, зазначають у відомстві.

Як повідомлялося, Центральне антикорупційне бюро Польщі (ЦАБ) 20 липня затримало колишнього міністра транспорту Польщі, який також очолював Державну службу автомобільних доріг України (Укравтодор) Славоміра Новака за корупцію та діяльність у злочинній організації.

Згодом у НАБУ повідомили, що вони разом із САП і Центральним антикорупційним бюро Польщі і Окружною прокуратурою проводять обшуки в Києві, Львові, а також на території Польщі у межах спільного розслідування діяльності злочинної організації в сфері дорожнього господарства.

20 липня директор НАБУ Артем Ситник повідомив, що одну підозру у цій справі буде оголошено в Україні, решту оголосять польські правоохоронці. Він додав, що питання щодо вручення підозр, затримання і обрання запобіжних заходів в Україні у цій справі координується з польськими колегами.

Ввечері 20 липня у Львові детективи НАБУ оголосили про підозру одній особі у рамках справи, у якій раніше в Польщі затримали ексочільника Укравтодору Славоміра Новака.

Ситник також заявив, що не бачить необхідності в екстрадиції Новака до України. За його словами, немає принципової різниці, де відбуватиметься суд, тому що дії, які інкримінуються, спільно оцінені українськими і польськими правоохоронцями.

Славомір Новак очолював з 2011 до 2013 років Міністерство транспорту і водного господарства Польщі, а з 19 жовтня 2016 до 1 жовтня 2019 був виконувачем обов'язків голови Укравтодору. В жовтні 2016 року він отримав громадянство України.

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