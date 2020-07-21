Новаку в Польщі висунули офіційні обвинувачення у корупції

Польська прокуратура висунула офіційні обвинувачення колишньому міністру транспорту Польщі та ексочільнику Укравтодору Славоміру Новаку у керівництві організованою злочинною групою, яка отримувала неправомірну вигоду від корупції.

Про це повідомляє Польське радіо з посиланням на речницю відомства Мірославу Хир.

"Окружна прокуратура у Варшаві звинуватила колишнього міністра транспорту Славоміра Новака у керівництві організованою злочинною групою, яка отримувала неправомірну вигоду від корупції", - йдеться у повідомленні.

За словами Хир, двох інших затриманих - Даріуша З. та Яцека П. - обвинувачують в участі в організованій злочинній групі, відмиванні грошей та прийнятті майнових вигод.

Зазначається, що Новак підозрюється у вимаганні та прийнятті матеріальних та особистих благ в обмін за присудження приватним особам договорів на будівництво та ремонт доріг в Україні, а також у відмиванні грошей внаслідок цього злочину.

"У результаті він отримав понад 1,3 млн злотих (9,2 млн гривень – ред.)", - заявила Хир.

Як повідомлялося, Центральне антикорупційне бюро Польщі (ЦАБ) 20 липня затримало колишнього міністра транспорту Польщі, який також очолював Державну службу автомобільних доріг України (Укравтодор) Славоміра Новака за корупцію та діяльність у злочинній організації.

Згодом у НАБУ повідомили, що вони разом з САП і з Центральним антикорупційним бюро Польщі і Окружною прокуратурою проводять обшуки в Києві, Львові, а також на території Польщі у межах спільного розслідування діяльності злочинної організації в сфері дорожнього господарства.

20 липня директор НАБУ Артем Ситник повідомив, що одну підозру у цій справі буде оголошено в Україні, решту оголосять польські правоохоронці. Він додав, що питання щодо вручення підозр, затримання і обрання запобіжних заходів в Україні у цій справі координується з польськими колегами.

Ситник також заявив, що не бачить необхідності в екстрадиції Новака до України. За його словами, немає принципової різниці, де відбуватиметься суд, тому що дії, які інкримінуються, спільно оцінені українськими і польськими правоохоронцями.

Славомір Новак очолював з 2011 до 2013 років Міністерство транспорту і водного господарства Польщі, а з 19 жовтня 2016 до 1 жовтня 2019 був виконувачем обов'язків голови "Укравтодору". В жовтні 2016 року він отримав громадянство України.

Фото: PAP/Wojciech Olkuśnik