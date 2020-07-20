У справі ексглави Укравтодору перевіряють тендери на €270 мільйонів - Ситник

Сума тендерів, яка відпрацьовується у рамках спільного слідства українських і польських правоохоронців щодо ексглави Укравтодору Славоміра Новака, становить 270 млн євро.

Про це на брифінгу в Укрінформі повідомив директор НАБУ Артем Ситник.

"Сума тендерів, яка відпрацьовується у рамках розслідування, складає 270 млн євро", - сказав Ситник.

Він наголосив, що такий формат співпраці - спільне слідство разом із польськими правоохоронцями - відбувається вперше.

Ситник зазначив, що координація між правоохоронними органами двох держав - України і Польщі - відбулася швидко і ефективно. "Зараз ми маємо такий результат. Думаю, найближчим часом ми визначимося з колом підозрюваних і з майном, яке буде арештовано в ході розслідувань", - зазначив директор НАБУ.

Він пояснив, що це розслідування почали детективи НАБУ разом з прокурорами, "але виходячи з того, що у нас постійно йде оперативний контакт з польськими колегами, доволі швидко ми встановили, що у них також є розслідування, яке дуже пов'язано тісно з нашим".

"І на певному етапі було зрозуміло і детективам, і колегам з Польщі, що в рамках спільного розслідування це буде набагато ефективніше. Бо специфіка була в тому, що це все розпочиналося на території України: особа займала певну посаду, використовувала цю посаду для одержання неправомірної вигоди, але сам механізм неправомірної вигоди був розроблений за межами України. Тут є величезна заслуга наших польських колег, що вони це задокументували. Ми документували те, що відбувалося у нас на території, польські колеги - те, що у них на території було", - пояснив Ситник.

Він уточнив, що у рамках спільної слідчої групи йшов постійний обмін інформацією, йшло планування (різних дій - ред.), "і сьогодні одночасно по фактично єдиній команді наші прокурори, детективи вийшли на обшуки в Україні, а польські колеги вийшли на обшуки і затримання у Польщі".

Як повідомляв Укрінформ, Центральне антикорупційне бюро Польщі (ЦАБ) 20 липня затримало колишнього міністра транспорту Польщі, ексочільника Державної служби автомобільних доріг України (Укравтодор) Славоміра Новака за підозрою у корупції та участі у злочинній організації.

Згодом у НАБУ повідомили, що вони разом з САП і з Центральним антикорупційним бюро Польщі і Окружною прокуратурою проводять обшуки в Києві, Львові, а також на території Польщі у межах спільного розслідування діяльності злочинної організації в сфері дорожнього господарства.

Новак був міністром транспорту, будівництва і морського господарства Польщі в 2011-2013 роках. Із жовтня 2016 року по вересень 2019 року він очолював Укравтодор.