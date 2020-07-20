Екскерівника Укравтодору затримали у Польщі

Про це йдеться у пресрелізі польського відомства.

«Співробітники регіонального відділення ЦАБ у Гданську затримали трьох людей за підозрою у корупції та діяльності в рамках організованої злочинної групи», - йдеться у пресрелізі.

Як додали у відомстві, серед затриманих є ексміністр транспорту Польщі й екскерівник Державної служби автомобільних доріг України (Укравтодор) Славомір Новак, колишній командир військової частини «GROM» № 2305 Даріуш Завадка та бізнесмен з Гданська Яцек П.

Затриманих доставлять у прокуратуру, де їм будуть висунуті офіційні обвинувачення.

Зазначається, що розслідування проводиться спільно Центральним антикорупційним бюро Польщі, прокуратурою Варшави, Спеціальною антикорупційною прокуратурою України і Національним антикорупційним бюро України.

Як відомо, Славомір Новак очолював з 2011 до 2013 року Міністерство транспорту і водного господарства Польщі, а з 19 жовтня 2016 до 1 жовтня 2019 був в.о. голови «Укравтодору». В жовтні 2016 року він отримав громадянство України.