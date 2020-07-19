На хабарях за два дні "погоріли" дев'ять посадовців

Протягом двох днів у різних регіонах України правоохоронці викрили у хабарництві дев’ятьох посадовців.

Про це повідомляє Нацполіція.

"Упродовж 15-го та 16 липня оперативники територіальних управлінь Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції спільно з іншими правоохоронними органами викрили у хабарництві дев’ять осіб", - йдеться у повідомленні.

Так, 16 липня на Кіровоградщині затримали одного з начальників відділу управління Держпраці області. За проходження навчання працівників з питань охорони та видачу відповідних посвідчень він вимагав 11 тисяч гривень, отримавши «авансом» 4,5 тис. грн неправомірної вигоди.

У Волинській області голова кваліфікаційної комісії міжрегіонального управління Державної служби морського та річкового транспорту одержав 10 тисяч гривень неправомірної вигоди за видачу водійського посвідчення торговельного судна. До корупційної діяльності він залучив ще двох членів цієї комісії. 16 липня, на місці затримання поліцейські, окрім суми неправомірної вигоди, вилучили 43 тисячі гривень, походження яких буде встановлюватися.

15 липня на Запоріжжі та 16 липня у Львівській області оперативники затримали працівників Укртрансбезпеки. За вирішення питання зняття з обліку використаного дозволу на міжнародні перевезення інспектор з Львівщини отримав 4 тисячі гривень, а із Запоріжжя - 5 тисяч гривень за непритягнення перевізника до відповідальності через порушення правил проїзду великогабаритних і великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами.

Зазначається, що суми неправомірної вигоди, які вимагали зловмисники, коливалися від 200 до тисячі доларів США.