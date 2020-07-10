Спроба підкупу глави ФДМУ: за хабар у $800 тисяч оголосили підозру

Громадянину, який за 800 тисяч доларів намагався підкупити голову Фонду держмайна, повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"За погодження прокурора САП детективами НАБУ повідомлено про підозру громадянину, який за 800 тис. доларів США намагався підкупити голову Фонду держмайна", - йдеться у повідомленні.

Дії особи кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України.

Як повідомлялося, 29 січня детективи НАБУ затримали трьох осіб під час надання частини хабаря голові Фонду державного майна України.

За даними слідства, затримані запропонували голові ФДМУ 5 млн дол. в обмін на призначення на посаду директора ПАТ "Одеський припортовий завод" (99,5% акцій належать державі) наперед визначеної особи.