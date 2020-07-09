Голову Фонду держмайна намагалися "купити" за $800 тисяч – хабарника затримали

Детективи НАБУ затримали особу, яка намагалася дати 800 тис. дол. США хабаря голові Фонду державного майна Дмитру Сенниченку.

Про це повідомляється на сторінці Національного антикорупційного бюро у Facebook.

"Щойно детективи НАБУ за процесуального керівництва САП викрили "на гарячому" особу, яка намагалася за 800 тис. дол. США підкупити голову Фонду державного майна України, аби той призначив на посади керівників двох державних підприємств наперед визначених осіб, а також продовжив дію договору, укладеного між одним із цих держпідприємств та комерційною компанією", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цю особу викрито одразу після надання першого "траншу" у розмірі 200 тис. дол. США і затримано. Слідчії дії тривають.

У відомстві нагадали, що це вже друга спроба підкупу голови ФДМУ, викрита НАБУ та САП.

Як повідомлялося, 29 січня детективи НАБУ затримали трьох осіб під час надання частини хабаря голові Фонду державного майна України.

За даними слідства, затримані запропонували голові ФДМУ 5 млн дол. в обмін на призначення на посаду директора ПАТ "Одеський припортовий завод" (99,5% акцій належать державі) наперед визначеної особи.

Обвинувальний акт стосовно двох фігурантів уже у суді.

Фото: НАБУ