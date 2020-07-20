Затримання Новака: НАБУ проводить обшуки в офісах Укравтодору

Детективи НАБУ і САП спільно з Центральним антикорупційним бюро Польщі і Окружною прокуратурою проводять обшуки в Києві, Львові, а також на території Польщі у межах спільного розслідування діяльності злочинної організації в сфері дорожнього господарства.

Про це йдеться у заяві, розміщеній на сторінці НАБУ у Facebook.

“НАБУ та САП спільно з Центральним антикорупційним бюро Польщі (ЦБА) та Окружною прокуратурою проводять санкціоновані обшуки в Києві, Львові, а також на території Польщі в межах спільного розслідування діяльності злочинної організації в сфері дорожнього господарства”, - йдеться у повідомленні.

Слідчі дії здійснюються силами міжнародної слідчої групи в офісах Укравтодору, компаній-учасниць тендерів держагенції, а також за місцем проживання експосадовців держагенції та громадян Польщі - ймовірних учасників злочинної організації.

“У ході слідчих дій у Польщі затримано за підозрою у вчиненні корупційних злочинів колишнього керівника Укравтодору, громадянина Польщі”, - зазначили в НАБУ.

Читайте також: Екскерівника Укравтодору затримали у Польщі

В антикорупційному бюро пообіцяли інші деталі повідомити згодом.

Як повідомляв Укрінформ, Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало колишнього міністра транспорту Польщі, який пізніше очолював Державну службу автомобільних доріг України (Укравтодор) Славоміра Новака за корупцію та діяльність у злочинній організації.

Фото: @nab_ukr