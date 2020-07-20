В Україні оголошують одну підозру у справі Новака - НАБУ

В Україні оголошують одну підозру особі, яка причетна до діяльності злочинної організації у сфері дорожнього господарства, в рамках розслідування якої на території Польщі затримано екскглаву Укравтодору Славоміра Новака.

Про це на брифінгу в Укрінформі повідомив директор НАБУ Артем Ситник, передає кореспондент агентства.

"Люди, які фігурують в підозрах НАБУ і САП - чотири особи, серед яких і колишній керівник Укравтодору. Три особи затримані на території Польщі. Одній особі оголошується підозра на території України", - сказав Ситник.

Він додав, що питання щодо вручення підозр, затримання і обрання запобіжних заходів в Україні у цій справі, координується з польськими колегами.

"Ми самостійно рішень не приймаємо. Ряд осіб затримані на території Польщі. Після того як будуть закінчені обшуки, після того як буде зібрано дані, які ми плануємо отримати в ході обшуків, буде прийматися рішення щодо подальшого затримання щодо повного кола осіб, які причетні до цих злочинів", - додав Ситник.

Директор НАБУ зауважив, що обшуки у справі ще тривають в Україні. Він сподівається, що в ході обшуків будуть здобуті додаткові докази і можливо майно, яке підлягатиме арешту і подальшій конфіскації.

Відповідаючи на запитання, чи є необхідність екстрадиції Новака до України, Ситник зауважив: "На спільних радах у нас в Україні між Антикорупційним бюро та Антикорупційною прокуратурою, ми не бачимо принципової різниці, де відбуватиметься суд, тому що дії, які інкримінуються, це дії, які спільно оцінені як нами так і польськими колегами".

Він зауважив, що інтерес для України становитиме майно, яке буде арештоване, але "це окрема історія і окрема угода між державами з приводу того майна". Також він наголосив, що така угода можлива при винесенні відповідного рішення судом у майбутньому.

"Об'єднана інформація стала підставою для підозр, які сьогодні оголошуються як нами так і польськими колегами. На нашу думку, екстрадиція, при тому, що є польське громадянство - не є можливою за міжнародним законодавством, але при цьому не є принциповим, в якому суді, чи в антикорупційному, чи польському буде ця справа розглядатися. Всі докази, які в нас є, передали, всі підозри, які підготували - також передали. Тому я думаю, що разом будемо рухатися до фінального рішення у цій справі", - пояснив Ситник.

За словами директора НАБУ, згідно з кримінальним законодавством України, Новаку загрожує до 12 років.

"З приводу санкції за такі корупційні дії по законодавству Польщі я зараз не готовий сказати, але я думаю, не менше, ніж в Україні. В Україні це ст. 368 ч. 4 - до 12 років позбавлення волі. Ми підготували підозру по цій статті, але виходячи з того, що фігуранти зараз перебувають на території Польщі, то підозра, яка підготовлена нами, вона вручається на території Польщі", - зауважив Ситник.

В.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук під час пресконференції також розповів, що корупційні дії, у яких обвинувачують Новака, розпочалися ще у кінці 2016 року.

"Події відбувалися фактично з наступного місяця після того як виконувач обов'язків керівника Укравтодорору приступив до виконання своїх обов'язків. В жовтні 2016 року його було призначено, а вже в грудні відбувалися перші розмови, які були зафіксовані в ході слідства і інкриміновані зараз як пропозиція або вимагання коштів. Фактично події відбувалися аж до осені 2019 року, вони документувалися", - сказав Грищук.

Він зауважив, що українським та польським слідчим був необхідний час для аналізу великого обсягу зібраної інформації, тому оголошення підозр відбулося лише тепер.

Крім того, Грищук звернув увагу, що плануються додаткові підозри, але їх не можуть поки розголошувати, бо "це не закінчений процес".

Як повідомляв Укрінформ, Центральне антикорупційне бюро Польщі (ЦАБ) затримало колишнього міністра транспорту Польщі, який пізніше очолював Державну службу автомобільних доріг України (Укравтодор) Славоміра Новака за корупцію та діяльність у злочинній організації.

Згодом у НАБУ повідомили, що вони разом з САП і з Центральним антикорупційним бюро Польщі і Окружною прокуратурою проводять обшуки в Києві, Львові, а також на території Польщі у межах спільного розслідування діяльності злочинної організації у сфері дорожнього господарства.

Як відомо, Славомір Новак очолював з 2011 до 2013 років Міністерство транспорту і водного господарства Польщі, а з 19 жовтня 2016 до 1 жовтня 2019 був виконувачем обов'язків голови «Укравтодору». В жовтні 2016 року він отримав громадянство України.