Суд Варшави арештував Новака на три місяці

Суд Варшави арештував Новака на три місяці

Укрінформ
Суд Варшави взяв під варту на три місяці колишнього голову Укравтодору Славоміра Новака та двох його спільників - громадян Польщі.

Про це інформує пресслужба НАБУ.

"Справа Укравтодору: 22.07.2020 Суд Варшави взяв під варту на 3 місяці ексголову Укравтодору та двох його спільників - громадян Польщі, підозрюваних в отриманні неправомірної вигоди та легалізації", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Центральне антикорупційне бюро Польщі (ЦАБ) 20 липня затримало колишнього міністра транспорту Польщі, який також очолював Державну службу автомобільних доріг України (Укравтодор), Славоміра Новака за обвинуваченням у корупції та діяльності у злочинній організації.

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Згодом у НАБУ повідомили, що вони разом із САП і Центральним антикорупційним бюро Польщі і Окружною прокуратурою проводять обшуки в Києві, Львові, а також на території Польщі у межах спільного розслідування діяльності злочинної організації у сфері дорожнього господарства.

20 липня директор НАБУ Артем Ситник повідомив, що одну підозру у цій справі буде оголошено в Україні, решту оголосять польські правоохоронці. Він додав, що питання щодо вручення підозр, затримання і обрання запобіжних заходів в Україні у цій справі координується з польськими колегами.

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Ввечері 20 липня у Львові детективи НАБУ оголосили про підозру одній особі у рамках справи, у якій раніше в Польщі затримали ексочільника Укравтодору Славоміра Новака.

Ситник також заявив, що не бачить необхідності в екстрадиції Новака до України. За його словами, немає принципової різниці, де відбуватиметься суд, тому що дії, які інкримінуються, спільно оцінені українськими і польськими правоохоронцями.

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Новак очолював з 2011-го до 2013 року Міністерство транспорту і водного господарства Польщі, а з 19 жовтня 2016-го до 1 жовтня 2019 року був виконувачем обов'язків голови Укравтодору. У жовтні 2016 року він отримав громадянство України.

Фото: Fakt.pl

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