НАБУ викрило зловживання на 37 мільйонів при облаштуванні полігону "Широкий лан"

Детективи НАБУ викрили групу осіб, до якої входили експосадовці ЗСУ та бізнесмени, на зловживаннях під час облаштування військового полігону «Широкий лан».

Через їхні дії державі завдано збитків більш як 37 млн грн, повідомляє НАБУ.

«Детективи Національного бюро за процесуального керівництва САП викрили групу осіб у складі колишніх посадових осіб Збройних сил України та бізнесу на зловживаннях під час облаштування військового полігону «Широкий лан» (Миколаївська обл.). В результаті їхніх дій державі завдано шкоди на понад 37 млн грн», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 30 липня п'ятьом особам було повідомлено про підозру. Серед них начальник Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ; начальник Управління будівництва, реконструкції та капітального ремонту військових об’єктів Головного КЕУ ЗСУ; начальник відділу технічного нагляду за будівництвом Головного КЕУ ЗСУ (усі посади - на момент вчинення злочину); бенефіціар ТОВ; директор ТОВ.

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Зокрема, слідство встановило, що посадовці ЗСУ у змові з представниками ТОВ організували прийом робіт та послуг з облаштування польового табору «Широкий лан» у селі Улянівка (Миколаївська обл.) у такий спосіб, що ТОВ отримало від Міноборони більше 37 млн грн за роботи, яких фактично не виконало.

Сума заподіяних державі збитків унаслідок незаконної переплати підтверджена висновком Державної аудиторської служби та експертизами.

Розслідування цих фактів НАБУ і САП здійснюють з листопада 2019 року після передачі справи з ДБР.

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Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. НАБУ і САП працюють над установленням інших учасників вчинення злочину.