НАБУ завершило слідство у справі про розкрадання мільйонів на бліндажах

НАБУ завершило досудове розслідування за підозрою директора департаменту капітального будівництва Донецької ОДА у завданні 2,87 мільйона гривень шкоди Міноборони України.

Про це інформує пресслужба НАБУ.

«Досудове розслідування за підозрою директора департаменту капітального будівництва Донецької ОДА у завданні 2,87 млн грн шкоди Міністерству оборони України завершено. 29 липня 2020 року відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до Вищого антикорупційного суду», - йдеться у повідомленні.

Дії посадовця кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем»).

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За даними слідства, підозрюваний безпідставно прийняв виконані роботи із зведення інженерних фортифікаційних споруд (бліндажів) на території проведення АТО (ООС) в Донецькій області, що не відповідали проєктній документації на їх будівництво.

У результаті, як зазначають у НАБУ, збудовані інженерні фортифікаційні споруди неможливо використовувати за військовим призначенням – укриттям особового складу військовослужбовців, що беруть участь в ООС.

Ці дії посадовця, за даними НАБУ, завдали збитків Міністерству оборони України на загальну суму понад 2,87 млн грн.

Уточнюється, що у березні 2018 року посадовцю Донецької ОДА повідомлено підозру, а у квітні 2018 року підслідність у кримінальному провадженні було визначено за детективами НАБУ, куди справу передали з військової прокуратури.

Також зазначається, що у лютому 2019 року детективи НАБУ були на Донеччині для забезпечення проведення комплексної судової експертизи цих інженерних фортифікаційних споруд.

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«Судовими експертами встановлено, що збудований взводний опорний пункт не відповідає вимогам будівництва військових фортифікаційних споруд. Крім того, встановлено, що бліндажі, призначені для укриття особового складу взводного опорного пункту, у випадку атаки з використанням важкого озброєння, не виконали б функції захисту та призвели б до загибелі військовослужбовців», - підкреслюється у повідомленні.

Згодом, вже 29 липня 2020 року, детективи НАБУ та САП повідомили посадовцю про зміну підозри і завершення досудового розслідування щодо нього.

Водночас досудове розслідування цих зловживань триває, і детективи НАБУ встановлюють інші обставини вчинення злочину, в тому числі і коло осіб, які можуть бути до нього причетними.

Фото: НАБУ