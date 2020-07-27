САП і НАБУ запобігли розтраті майна компанії на 52 мільйони

Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з Національним антикорупційним бюро запобігли розтраті майна державного АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» на суму 52 млн гривень.

Про це інформує пресслужба САП у Facebook.

«Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно із Національним антикорупційним бюро України у співпраці з новим керівництвом акціонерного товариства «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» (ОГХК) запобігли розтраті майна державного товариства на суму 52 млн гривень», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, було встановлено, що 1845 тонн рутилового концентрату, який наразі перебуває в Одеському морському торговельному порту, за рішенням попереднього керівництва держтовариства мало бути безоплатно передано іноземній компанії-посередниці (Австрія).

«Проте з’ясувалося, що іноземна компанія має близько 600 млн гривень боргів перед ОГХК і передача сировини може завдати ОГХК мільйонних збитків», - поінформували у САП.

З метою недопущення завантаження та передачі сировини нове керівництво ДП звернулось до САП та НАБУ, які ініціювали накладення арешту на цю сировину в межах досудового розслідування фактів можливих зловживань на держпідприємстві.

«15 липня 2020 року клопотання прокурорів та детективів про заборону відчуження рутилового концентрату на користь відповідної компанії нерезидента задоволено в повному обсязі і станом на сьогодні забезпечено його виконання», - зазначається у повідомленні.

У САП нагадали, що у травні 2020 року разом з НАБУ попередили відчуження ільменітової руди орієнтовною вартістю 80 млн гривень на користь цієї ж компанії-нерезидента.