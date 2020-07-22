Контрабанда сигарет: НАБУ завершило слідство у справі ексначальника поліції Одещини

Про це інформує пресслужба НАБУ.

«Колишньому начальнику ГУ Нацполіції в Одеській області (з вересня 2016 по квітень 2019 рр.), його експершому заступнику та двом керівникам приватних компаній НАБУ та САП повідомили про завершення розслідування за фактами незаконного заволодіння ними великою партією тютюнових виробів, раніше вилучених із незаконного обігу. 20 липня 2020 року стороні захисту відкрили матеріали для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду», - йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що керівники приватних компаній у змові з екскерівниками Нацполіції Одещини у 2018 році незаконно заволоділи великою партією контрафактної тютюнової продукції, яка мала статус речових доказів у кримінальному провадженні, що розслідували слідчі ГУ НП Одеської області, після чого випустили її в незаконний обіг.

За інформацією НАБУ, йдеться про партію обсягом у сім морських контейнерів, вартість якої, за результатами експертизи, перевищує 13 млн грн.

Розслідування цих фактів детективи НАБУ розпочали восени 2018 року.

У відомстві нагадали, що у липні 2019 року НАБУ та САП повідомили цим 4 особам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

«20 липня 2020 року експосадовцям Нацполіції вручили оновлені підозри, з урахуванням фактів, які свідчать про внесення недостовірних відомостей до декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», - наголосили в НАБУ.

Зокрема, за версією слідства, ексначальник ГУ Нацполіції в Одеській області, не задекларував у 2018 році право користування та розпорядженням подружжям квартирою у Києві загальною площею більше 100 кв. м та не вніс відомості про право власності дружини на цінні папери вартістю близько 1 млн грн.

«Його експерший заступник не вніс до е-декларацій за 2016-2018 рр. відомості про нерухомість, яка належить колишній дружині, з якою підозрюваний пов’язаний спільним побутом, а саме — земельну ділянку із розташованими на ній садовими будинками загальною площею понад 400 кв. м на Одещині, квартиру в центрі Одеси площею понад 60 кв. м. Також ним не задекларована інша квартира, також в центрі Одеси, загальною площею понад 290 кв. м, яка належить йому на праві спільної сумісної власності», - уточнюється у повідомленні.

Таким чином, обом експосадовцям Нацполіції, крім вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст. 191 КК України, інкримінують також корупційне правопорушення за ст. 366-1 України (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.