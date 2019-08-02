Екскерівник поліції Одещини “забув” у декларації майна на сотні тисяч

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило недостовірні відомості у деклараціях судді та ексначальника поліції Одеської області.

Про це повідомляється на сайті НАЗК.

"За результатами повної перевірки декларації колишнього начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитра Головіна за 2017 рік Національне агентство виявило ознаки кримінального правопорушення, пов’язаного з корупцією – декларування недостовірної інформації на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Суд призначив ексочільнику поліції Одещини цілодобовий домашній арешт

Так, встановлено, що посадовець не задекларував автомобіль, власну квартиру та квартиру дружини, що належать їм на праві власності, а також зазначив недостовірні відомості про свій дохід та дохід дружини. Загалом відомості, вказані посадовцем у декларації, відрізняються від достовірних на суму понад 819 тис. грн.

"За декларування недостовірних відомостей на суму понад 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб Національне агентство направило до суду протокол стосовно судді Перемишлянського районного суду Львівської області Романа Борняка", - повідомили у НАЗК.

За результатами перевірки декларації за 2017 рік встановлено, що суддя не зазначив відомості про свій дохід, дохід дружини від продажу нерухомого майна та страхових виплат. Загалом встановлено декларування недостовірних відомостей на суму 237,6 тис. грн.