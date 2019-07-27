Суд призначив ексочільнику поліції Одещини цілодобовий домашній арешт

Суд відправив колишнього начальника Головного управління Нацполіції в Одеській області Дмитра Головіна під цілодобовий домашній арешт.

Про це повідомляє Громадське з посиланням на речницю керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольгу Костолюб.

“Відповідне рішення ухвалила слідча суддя Солом'янського районного суду міста Києва Вікторія Жовноватюк за результатами розгляду клопотання НАБУ і САП”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що на Головіна поклали низку обов'язків, зокрема, здати закордонні паспорти та носити електронний браслет.

За словами Костолюб, у САП незадоволені таким рішенням і будуть його оскаржувати. Прокурори просили арештувати Головіна із альтернативою застави у 22 мільйони гривень.

Як повідомляв Укрінформ, ексочільника Одеського главку Нацполіції Дмитра Головіна і його першого заступника Костянтина Гейка підозрюють у причетності до заволодіння і незаконної реалізації великої партії контрафактних сигарет вартістю близько 50 мільйонів гривень у змові з двома бізнесменами.

Розслідування ведеться за ознаками ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), а також за ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу.

Головіну та Гейку загрожує позбавлення волі від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до 3 років та з конфіскацією майна.