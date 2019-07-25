Ексочільнику Нацполіції Одещини оголосили підозру - САП

"Наразі затриманих повідомлено про підозру за ч.5 ст.191 КК України, тобто у вчиненні заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах" - сказано в повідомленні.

Прокурорами САП спільно з детективами НАБ України підготовлені клопотання про застосування стосовно підозрюваних запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Як зазначили в САП, 11 листопада 2017 року група осіб за попередньою змовою з працівниками правоохоронних органів ввезли на територію України, в зону діяльності митного поста «Одеса-центральний» Одеської митниці ДФС, сім контейнерів з тютюновими виробами. В подальшому працівниками ГПУ вказані тютюнові вироби були вилучені в ході обшуку з морського терміналу та поміщені на склад в м. Одесі. В серпні 2018 року кримінальне провадження було передано в органи поліції Одеської області для подальшого розслідування. Як встановило слідство, керівництво ГУ НП в Одеській області дало вказівку про переміщення тютюнових виробів для подальшого зберігання на склади приватних структур, з керівниками яких колишній начальник ГУ НП та його заступник вступили в злочинну змову. Для здійснення такого переміщення було створено формальну підставу – договір про зберігання речових доказів.

Через короткий проміжок часу зазначені тютюнові вироби зникли. В ході слідства встановлено, що схема з «переможного» вилучення високоліквідних товарів правоохоронцями та подальша передача їх на зберігання є поширеною схемою ввезення нерозмитнених товарів на митну територію України, яка закінчується, як правило, «знищенням на підставі ухвали суду» відповідних товарів або їх «втратою». Наразі досудове розслідування триває. Вживаються заходи до встановлення місцезнаходження заступника керівника ГУ НП, якому також повідомлено про підозру за ч.5 ст. 191 КК України у порядку, передбаченому КПК України для вручення повідомлень, через переховування останнього. Крім того, слідством встановлено, що керівник підприємства, якому були передані тютюнові вироби, наразі переховується за кордоном.

Як раніше повідомляв Укрінформ, ексочільника Одеського главку Нацполіції Дмитра Головіна і його першого заступника Костянтина Гейка співробітники НАБУ і ДБР підозрюють у причетності до заволодіння і незаконної реалізації великої партії контрафактних сигарет вартістю близько 50 мільйонів гривень у змові з двома місцевими бізнесменами.

Розслідування ведеться за ознаками ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), а також за ст. 364 ( зловживання владою або службовим становищем), ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Головіну та Гейку загрожує покарання Кримінального кодексу України у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.