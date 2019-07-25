Контрабанда сигарет: екскерівникам одеської поліції загрожує до 12 років

Ексочільника Одеського главку Нацполіції Дмитра Головіна і його першого заступника Костянтина Гейка співробітники НАБУ і ДБР підозрюють у причетності до заволодіння і незаконної реалізації великої партії контрафактних сигарет у змові з двома бізнесменами.

Про це повідомило кореспонденту Укрінформу джерело у правоохоронних органах.

"Генералу Головіну та полковнику Гейку, а також двом місцевим бізнесменам, причетним до реалізації контрабандних сигарет - речових доказів у кримінальній справі, інкримінують незаконне заволодіння та реалізацію партії вилученого з обігу товару вартістю близько 50 мільйонів гривень", - сказав співрозмовник агентства.

В операції затримання підозрюваних брали участь співробітники НАБУ, ДБР та Управління внутрішньої безпеки ГУ НП в області. Розслідування ведеться за ознаками ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

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Головіну та Гейку загрожує покарання за порушення ст. 192 Кримінального кодексу України у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Як раніше повідомляв Укрінформ за інформацією Нацполіції, екскерівника поліції Одещини Дмитра Головіна затримано за розкрадання в особливо великих розмірах.