В Одесі затримали екскерівника поліції області

Екскерівника поліції Одещини Дмитра Головіна затримано за розкрадання в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України.

"Під час спільної спецоперації Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та за участю Національного антикорупційного бюро України затримано колишнього начальника поліції Одеської області", - йдеться у повідомленні.

У відомстві поінформували, що екс-начальникові поліції Одеської області інкримінується причетність до кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Ця стаття передбачає відповідальність за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

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"Керівництво Нацполіції України наголошує на непримиренному ставленні до будь-яких порушень законодавства, незважаючи на ранги співробітників, а також наполягатиме на об’єктивному розслідуванні та притягненні винних осіб до відповідальності, передбаченої законодавством", - наголосили у НПУ.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в Одесі НАБУ і ДБР затримали колишнього начальника головного управління Нацполіції в Одеській області Дмитра Головіна.

Фото: usionline.com