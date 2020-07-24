ДБР затримало працівника СБУ під час збуту боєприпасів

ДБР затримало працівника СБУ під час збуту боєприпасів

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Укрінформ
Слідчі ДБР затримали працівника Служби безпеки під час збуту боєприпасів.

Про це інформує пресслужба ДБР.

"Слідчі Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, за оперативного супроводу Головного управління внутрішньої безпеки Служби Безпеки України та процесуального керівництва військової прокуратури Харківського гарнізону затримали працівника одного з київських підрозділів СБУ під час збуту боєприпасів громадянину", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, працівник СБУ налагодив механізм збуту зброї та боєприпасів цивільним особам. Так, у ході слідства слідчі задокументували факт збуту мешканцю Харкова автомата АКС-74, 5 магазинів до нього та понад 1 200 набоїв калібру 5,45 мм на суму 1 500 доларів.

«22 липня 2020 року слідчі ДБР затримали працівника СБУ під час збуту чергової партії патронів та двох предметів, які зовні схожі на гранати, у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», - наголошується у повідомленні.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого, а також в одному зі сховищ у Харкові виявлено та вилучено 3 500 набоїв, автомат АКС-74 та 2 гранати, схожі на бойові.

Тож наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 КК України), обрання відносно нього запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади. У разі доведення вини затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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