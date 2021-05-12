У Київавтодорі - обшуки у справі про несплату податків

Київська міська прокуратура спільно з Головним управлінням Державної фіскальної служби у місті Києві проводить обшуки у корпорації «Київавтодор».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Київська міська прокуратура у Телеграмі.

"Київська міська прокуратура спільно з ГУ ДФС у м. Києві проводить обшуки в комунальній корпорації «Київавтодор» в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків під час проведення робіт по ремонту доріг в місті Києві на суму понад 18 млн гривень", - ідеться у повідомленні.

Згідно з матеріалами слідства, приватна компанія - регулярний переможець тендерів на проведення робіт на замовлення Київавтодору на загальну суму понад 1,9 млрд грн здійснювала роботи з ремонту дорожнього покриття у столиці.

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"При цьому вказана підрядна організація, діючи у змові зі службовими особами КК «Київавтодор», зазначала у фінансовій документації реквізити підприємств із ознаками фіктивності, залучених нібито для виконання субпідрядних робіт", - наголошується у повідомленні.

Під час проведених напередодні обшуків у підрядних організацій, задіяних у протиправній схемі, були виявлені та вилучені первинні документи, готівкові кошти на суму понад 7 млн грн, комп’ютерна техніка та печатки підприємств.

"12 травня за адресою комунальної корпорації «Київавтодор» проводяться обшуки з метою відшукання первинних фінансових документів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень", - заявили у прокуратурі.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Як повідомляє Укрінформ, 12 травня у Києві прокуратура проводила обшуки у приміщеннях Київської міської державної адміністрації та приватного підприємства щодо заподіяння міському бюджету збитків на майже 19,5 млн грн.

Також 12 травня Подільська окружна прокуратура Києва проводила обшуки в офісі комунального підприємства «Спецжитлофонд» в межах кримінального провадження за фактом розкрадання 10,5 млн грн.