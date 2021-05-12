Прокуратура проводить обшуки у приміщеннях КМДА

У Києві прокуратура проводить обшуки у приміщеннях Київської міської державної адміністрації та приватного підприємства щодо заподіяння міському бюджету збитків на майже 19,5 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

«Київська міська прокуратура спільно із слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у м. Києві проводять обшуки в приміщеннях КМДА, а також в офісі приватного підприємства та за місцем проживання його директора, в межах розслідування кримінального провадження щодо заподіяння міському бюджету збитків на майже 19,5 млн грн», - ідеться в повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор приватного підприємства в 2013 році, придбавши об’єкти нерухомості, розташовані на комунальній землі, умисно не уклав договір оренди земельної ділянки, а користувався нею безоплатно.

Згідно з висновком експертизи, указаними діями територіальній громаді Києва завдано шкоду в розмірі майже 19,5 млн грн.

Наразі складено повідомлення про підозру директору приватного підприємства за ч. 2 ст. 364-2 Кримінального кодексу України. Вживаються заходи для його вручення.

Крім того, в межах кримінального провадження тривають обшуки в приміщенні КМДА, службові особи якої можуть бути причетні до вказаних правопорушень.

«За результатами слідчих дій буде надано правова оцінка діям службових осіб КМДА, які не вжили жодних заходів щодо укладення відповідних договорів оренди із землекористувачем», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 12 травня Подільська окружна прокуратура Києва проводила обшуки в офісі комунального підприємства «Спецжитлофонд» в межах кримінального провадження за фактом розкрадання 10,5 млн грн.

Фото: міська прокуратура Києва