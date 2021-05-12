У Києві прокуратура прийшла з обшуками до комунальників — у «Спецжитлофонд»

Подільська окружна прокуратура Києва проводить обшуки в офісі комунального підприємства “Спецжитлофонд” в межах кримінального провадження за фактом розкрадання 10,5 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

“Подільська окружна прокуратура м. Києва спільно з УСР в місті Києві ДСР НП України проводить обшуки в офісі КП "Спецжитлофонд" та у приміщеннях підрядних організацій в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом заволодіння грошовими коштами на суму понад 10,5 млн гривень”, - ідеться у повідомленні.

За матеріалами слідства, упродовж 2018-2020 років між Спецжитлофондом і підрядним підприємством були укладені ряд договорів підряду на виконання будівельних робіт.

У ході слідства встановлено, що керівник підрядної організації вступив у змову із службовими особами Спецжитлофонду, які підписали акти прийому виконаних будівельних робіт без фактичного їх виконання в повному обсязі та якості.

12 травня на підставі ухвали суду у приміщеннях КП "Спецжитлофонд", а також в офісах групи компаній, пов’язаних з підрядною фірмою, розпочались обшуки з метою виявлення доказів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Як повідомляв Укрінформ, 11 травня Київська міська прокуратура спільно з ГУ ДФС у м. Києві проводили обшуки у службових приміщеннях Київзеленбуду та в офісах підрядних підприємств у межах кримінального провадження за фактом умисного ухилення від сплати податків під час проведення робіт з реконструкції столичних парків на суму понад 30 млн грн.