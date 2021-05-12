Прокуратура прийшла з обшуком у Київміськсвітло

У Києві прокуратура проводить обшуки у комунальному підприємстві «Київміськсвітло».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Київська міська прокуратура у Телеграмі.

«Київська міська прокуратура спільно з ГУ ДФС у м. Києві проводить обшуки в офісних приміщеннях підрядних підприємств в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків під час проведення робіт з заміни освітлення в столиці на суму понад 12 млн грн», - ідеться в повідомленні.

Згідно з матеріалами слідства, з метою завищення вартості робіт та подальшого отримання готівкових коштів (так звана схема «відкату»), вказаними підприємствами за передньою змовою з службовими особами КП «Київміськсвітло» проведено фінансово-господарські операції з підприємствами із ознаками фіктивності, залучених нібито до субпідрядних робіт по освітленню столиці.

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«Під час проведених напередодні обшуків в інших підрядних організаціях, а також в КП «Київміськсвітло», були виявлені та вилучені первинні документи, готівкові кошти, банківські картки, комп’ютерна техніка та печатки підприємств, задіяних в протиправній схемі», - сказано в повідомленні.

Сьогодні за адресами субпідрядних організацій-постачальників продукції на замовлення КП «Київміськсвітло» проводяться обшуки з метою відшукання первинних фінансових документів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні, 12 травня, Київська міська прокуратура спільно з Головним управлінням Державної фіскальної служби у місті Києві проводить обшуки у корпорації «Київавтодор».

Фото: Київська міська прокуратура