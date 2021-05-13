Колишній народний депутат та чиновники Київради «кришували» МАФи у переходах

У Києві злочинна група у складі колишнього народного депутата і депутатів Київради "кришувала" нелегальну торгівлю в підземних переходах з мільйонними прибутками.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Київська міська прокуратура спільно з ГУ СБУ в м. Києві та Київській області провела обшуки в учасників злочинної групи, які спільно зі службовими особами КМДА організували систематичне вимагання та отримання коштів з суб’єктів господарювання за незаконну оренду торгових точок у підземних переходах.

Учасники злочинного угрупування, до складу якого входять близько 20 осіб, у тому числі колишній народний депутат, а також чинні та колишні депутати Київської міської ради, щомісяця отримували, за попередніми даними, від 5 до 7 млн грн доходу від оренди торгових точок, нелегально облаштованих у підземних пішохідних переходах станцій метро у Шевченківському, Солом’янському, Печерському та Голосіївському районах.

З 2012 року КМДА передала у користування інвесторам 228 підземних пішохідних переходів на умовах, що приватні фірми самі здійснюватимуть ремонти і прибирання та боротимуться із стихійною торгівлею. При цьому інвесторам було надане право безконтрольно встановлювати в підземних переходах торгові точки у будь-якій кількості, без обмежень.

Одним з інвесторів у 2012 році став депутат Київради, голова однієї з постійних комісій, який контролював значну кількість посередницьких структур, що здавали ці торгові площі в суборенду.

При цьому жоден з інвесторів не дотримувався своїх зобов'язань: не ремонтував переходи і не покращував їх технічний стан, займаючись лише організацією торгівлі.

У 2016 році Верховний суд України визнав незаконними майже всі вказані інвестиційні договори як такі, що є уявними та спрямованими на приховування угод по оренді об'єктів комунального майна.

Попри це, з 2016 року по цей час учасники злочинної групи вчиняють дії, спрямовані на незаконне вимагання та отримання коштів від суб’єктів підприємницької діяльності, що здійснюють роздрібну торгівлю у підземних пішохідних переходах.

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Згідно з розподіленими ролями, учасники злочинної групи, систематично кожного місяця збирали платню з орендаторів та забезпечували їхню діяльність шляхом незаконного підключення до електромереж комунальних підприємств, за що підприємці їм сплачували окремо. Розмір щомісячної плати з однієї торговельної точки тільки за оренду приміщень становив від 10 до 15 тис. грн.

За даними слідства, лобіює питання стосовно заборони демонтажу МАФів у підземних переходах народний депутат України 7-го і 8-го скликань. Також він використовує корупційні зв’язки для усунення перешкод у здійсненні незаконної діяльності злочинної групи, за що регулярно отримує грошові кошти.

12 травня на підставі ухвал суду пройшли 14 одночасних обшуків, у тому числі за місцями проживання депутата Київради, який, за оперативною інформацією, організував і контролював вказану злочинну схему; колишнього народного депутата, який сприяв діяльності злочинної групи; одного з керівників Федерації боксу України, який є довіреною особою екснародного депутата.

У ході обшуків вилучено документи, чорнові записи, а також близько 350 тис. доларів, з яких 250 тис. – у колишнього народного депутата.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 189 (Вимагання, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням свого службового становища), ч. 1 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем), ч. 1 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

12 травня, коли в межах вказаного провадження тривали активні слідчі дії, у підземних переходах станцій метро «Либідська» та «Арсенальна» розпочався масовий демонтаж торговельних точок та МАФів.

Як повідомляв Укрінформ, за результатами проведених 12 травня обшуків повідомили про підозру трьом чиним та чотирьом колишнім посадовцям Департаменту соціальної політики КМДА за фактом заволодіння бюджетними коштами в сумі 13,5 млн грн (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).